Фінансові новини
- |
- 15.03.23
- |
- 06:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні планують запустити електронний продаж рибальських квитків
22:37 14.03.2023 |
В Україні планують запровадити експериментальний проєкт з надання рибалкам платної послуги з видачі рибальського квитка.
Як повідомляє пресслужба Держрибагентства, відповідний проєкт наразі розробляється разом з Мінагрополітики.
Заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня нагадав, що наприкінці 2022 року було затверджено нові Правила любительського і спортивного рибальства.
"Наступним етапом заплановано введення рибальського квитка, який не тільки розширить права мільйонів рибалок-любителів, а й створить додаткові умови для розвитку усієї галузі", - сказав заступник міністра під час круглого столу, присвяченого цьому питанню.
Концепція рибальського квитка передбчає, що:
* він діятиме на водних об'єктах, на яких буде визначено ліміти допустимого вилову водних біоресурсів для любительського рибальства, які встановлюватимуться на підставі науково-біологічних обґрунтувань;
* ці ліміти розподілятимуться на рибальські квитки через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства та продаватимуться рибалкам-любителям.
При цьому добова безкоштовна норма вилову для кожного громадянина залишається у розмірі 3 кг водних біоресурсів + одна особина. Рибальський квиток потрібно буде купувати, щоб отримати право виловити більше риби.
Для придбання рибальського квитка рибалці-любителю необхідно буде створити електронний кабінет шляхом реєстрації в Єдиній державній електронній системі управління галуззю рибного господарства та вказати основні дані про себе.
Щоб придбати рибальський квиток у електронному кабінеті потрібно буде обрати: водний об'єкт або його частину, територіальну громаду в районі якої планується використати рибальський квиток, водні біоресурси, які планується виловити, календарний день запланованої риболовлі. Після цього, електронна система згенерує вартість рибальського квитка, яку рибалка-любитель може оплати будь-яким із запропонованих способів.
Після здійснення оплати електронна система генерує рибальський квиток з присвоєнням персоналізованого QR-коду, який активується через годину після здійснення сплати.
Рибальський квиток діятиме в обраний рибалкою-любителем календарний день або дні. Його можна буде придбати на будь-який день в межах 10 днів або на будь-яку кількість днів але не на більше 10, з дня, що настав.
Орієнтовна добова норма рибальського квитка тобто понад безкоштовну добову норму вилову: 1 екз. сома, 3 екз. білизни, судака, щуки, 5 кг іншої риби.
Також нововведенням пропонується звітування самим рибалкою за результатами риболовлі.
"Ми підійшли до вирішення одного з найскладніших і водночас найочікуваніших любителями-рибалками України питань - законної риболовлі понад дозволену добову норму, з приводу якого існує багато різних позицій, найкращі з яких ми хочемо врахувати. Планується, що мобільний додаток, за допомогою якого буде здійснюватися платне рибальство, працюватиме за принципом "Дії", - обіцяє т.в.о. голови Держрибагентства Ігор Клименок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем
|ВАКС залишив Коболєва на свободі, але зобов'язав носити електронний браслет
|Залужний про утримання Бахмуту: ключ до стійкості оборони всього фронту
|Bihus.info: Міноборони до скандалу з яйцями збиралось купувати картоплю по 27 грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні планують запустити електронний продаж рибальських квитків
|Понад 80% звернень громадян до кіберполіції становлять повідомлення про шахрайство
|На конференції в Польші представили спільний мистецький проект та програму арттерапії
|Закордонні паспорти громадян України у зв'язку зі зміною правил транслітерації анулювати не будуть
|Євросоюз відправить до України 13 тисяч ноутбуків, планшетів і смартфонів
|У «Дію» повернули оплату штрафів за порушення ПДД
|Через систему «Шлях» за рік було видано понад 1,2 мільйона дозволів на виїзд за кордон
Бізнес
|YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту
|Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах
|«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ