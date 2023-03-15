Фінансові новини
- |
- 15.03.23
- |
- 06:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Понад 80% звернень громадян до кіберполіції становлять повідомлення про шахрайство
22:20 14.03.2023 |
Основна маса звернень громадян, з якими доводиться працювати кіберполіції, - це заяви про шахрайство. На них припадає понад 80% звернень, розповів глава кіберполіції Юрій Виходець, повідомляє пресслужба Національної поліції України.
"Найпопулярніші схеми зловмисників - продаж неіснуючих товарів, телефонні шахрайства та фішинг. Від початку повномасштабної війни додалися ще схеми псевдоевакуаційних перевезень із регіонів, де точаться бойові дії, а також надання в оренду неіснуючого житла. Також ми викриваємо схеми псевдоволонтерських зборів грошей", - розповів Виходець.
Він порекомендував насамперед переказувати гроші на благодійність лише перевіреним особам або офіційним фондам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем
|ВАКС залишив Коболєва на свободі, але зобов'язав носити електронний браслет
|Залужний про утримання Бахмуту: ключ до стійкості оборони всього фронту
|Bihus.info: Міноборони до скандалу з яйцями збиралось купувати картоплю по 27 грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні планують запустити електронний продаж рибальських квитків
|Понад 80% звернень громадян до кіберполіції становлять повідомлення про шахрайство
|На конференції в Польші представили спільний мистецький проект та програму арттерапії
|Закордонні паспорти громадян України у зв'язку зі зміною правил транслітерації анулювати не будуть
|Євросоюз відправить до України 13 тисяч ноутбуків, планшетів і смартфонів
|У «Дію» повернули оплату штрафів за порушення ПДД
|Через систему «Шлях» за рік було видано понад 1,2 мільйона дозволів на виїзд за кордон
Бізнес
|YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту
|Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах
|«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ