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АНАЛІТИКА

Понад 80% звернень громадян до кіберполіції становлять повідомлення про шахрайство

22:20 14.03.2023 |

Україна

 

Основна маса звернень громадян, з якими доводиться працювати кіберполіції, - це заяви про шахрайство. На них припадає понад 80% звернень, розповів глава кіберполіції Юрій Виходець, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Найпопулярніші схеми зловмисників - продаж неіснуючих товарів, телефонні шахрайства та фішинг. Від початку повномасштабної війни додалися ще схеми псевдоевакуаційних перевезень із регіонів, де точаться бойові дії, а також надання в оренду неіснуючого житла. Також ми викриваємо схеми псевдоволонтерських зборів грошей", - розповів Виходець.

Він порекомендував насамперед переказувати гроші на благодійність лише перевіреним особам або офіційним фондам.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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