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Закордонні паспорти громадян України у зв'язку зі зміною правил транслітерації анулювати не будуть
22:06 13.03.2023 |
Паспорти громадян України для виїзду за кордон у зв'язку зі зміною правил транслітерації анулювати не будуть, повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань правової політики Роман Бабій (фракція "Слуга народу").
"Анулювання закордонних паспортів у зв'язку зі зміною правил транслітерації не буде. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко повідомила сьогодні про це під час засідання нашого комітету... За твердженням глави ДМС, процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже було анульовано у зв'язку з цим, відновлено (або найближчим часом буде відновлено)", - написав Бабій в понеділок на фейсбук-сторінці.
За його словами, Науменко запросили на засідання комітету, "щоб розібратися в ... м'яко кажучи, "дивній" ситуації", яка виникла після повідомлень про автоматичне анулювання закордонних паспортів.
При цьому народний депутат зазначив, що проблема різної транслітерації в паспортах громадян України існує і її треба вирішувати.
"Наразі близько 34 000 громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Наші європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим - обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовують задля цього свої паспорти, написання імені чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (або в електронній базі) різне написання - означає, що це не одна й та сама людина", - зазначив Бабій.
Народний депутат наголосив, що проблему вирішуватимуть, але не таким незграбним шляхом, як анулювання паспортів.
"Будуть переконувати поміняти документи або просто міняти їх після закінчення терміну дії", - зазначив Бабій.
Він також повідомив, що профільний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт № 8064 про примусове виконання судових рішень під час воєнного стану.
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