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АНАЛІТИКА

Євросоюз відправить до України 13 тисяч ноутбуків, планшетів і смартфонів

10:43 13.03.2023 |

Україна

 

13 тис. додаткових ноутбуків, смартфонів і планшетів було зібрано для відправлення до України через ініціативу "Ноутбуки для України", яку підтримує Єврокомісія.

Ініціатива стартувала в грудні 2022 року у відповідь на одну з найгостріших потреб українських шкіл, лікарень та місцевого самоврядування, повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні.

"До прикладу, близько 70 тис. українських вчителів потребують ноутбуків для продовження викладацької діяльності, а у 5 тис. шкіл в охоплених війною регіонах є потреба в цифрових пристроях, аби 200 тис. школярів могли продовжувати навчання. Значно більше пристроїв потрібно в інших галузях, зокрема, для медсестер, лікарів та службовців, які працюють в органах державного управління", - сказано в повідомленні.

Ініціатива "Ноутбуки для України" була запроваджена Європейською Комісією спільно з Міністерством цифрової трансформації України та DigitalEurope, європейською організацією, яка представляє галузь цифрових технологій.

Громадян запрошують, за можливості, пожертвувати справні пристрої через один із 17 пунктів збору в Бельгії, Чехії, Німеччині, Естонії, Іспанії, Франції, Литві, Угорщині, Румунії та Словенії. Крім того, продовжують відкриватися нові хаби для збору техніки.

Приватні підприємства можуть зв'язатися з Єврокомісією, аби отримати допомогу з передачі більших пожертв. Логістична підтримка надається через Механізм цивільного захисту ЄС, через який ЄС вже допоміг доставити до України 12 тис. пристроїв, переданих у якості пожертв.

Як повідомлялося, в січні до закладів освіти надійшли 50 тис. нових хромбуків за підтримки Google та ЮНЕСКО. Техніку отримали заклади освіти з усіх областей України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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