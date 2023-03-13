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Євросоюз відправить до України 13 тисяч ноутбуків, планшетів і смартфонів
10:43 13.03.2023 |
13 тис. додаткових ноутбуків, смартфонів і планшетів було зібрано для відправлення до України через ініціативу "Ноутбуки для України", яку підтримує Єврокомісія.
Ініціатива стартувала в грудні 2022 року у відповідь на одну з найгостріших потреб українських шкіл, лікарень та місцевого самоврядування, повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні.
"До прикладу, близько 70 тис. українських вчителів потребують ноутбуків для продовження викладацької діяльності, а у 5 тис. шкіл в охоплених війною регіонах є потреба в цифрових пристроях, аби 200 тис. школярів могли продовжувати навчання. Значно більше пристроїв потрібно в інших галузях, зокрема, для медсестер, лікарів та службовців, які працюють в органах державного управління", - сказано в повідомленні.
Ініціатива "Ноутбуки для України" була запроваджена Європейською Комісією спільно з Міністерством цифрової трансформації України та DigitalEurope, європейською організацією, яка представляє галузь цифрових технологій.
Громадян запрошують, за можливості, пожертвувати справні пристрої через один із 17 пунктів збору в Бельгії, Чехії, Німеччині, Естонії, Іспанії, Франції, Литві, Угорщині, Румунії та Словенії. Крім того, продовжують відкриватися нові хаби для збору техніки.
Приватні підприємства можуть зв'язатися з Єврокомісією, аби отримати допомогу з передачі більших пожертв. Логістична підтримка надається через Механізм цивільного захисту ЄС, через який ЄС вже допоміг доставити до України 12 тис. пристроїв, переданих у якості пожертв.
Як повідомлялося, в січні до закладів освіти надійшли 50 тис. нових хромбуків за підтримки Google та ЮНЕСКО. Техніку отримали заклади освіти з усіх областей України.
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