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У «Дію» повернули оплату штрафів за порушення ПДД
19:52 10.03.2023 |
Штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, знову повернуть у застосунок "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Дії".
Певний час ця функція у "Дії" була відключена і штраф можна було оплатити альтернативним способом. Для оплати штрафу можна було перейти за посиланням QR-коду, розміщеному на лицьовій стороні постанови або скористатися чат-ботом ShtrafyPDRbot.
Також оплатити можна було за допомогою електронних платіжних систем та сервісів чи особисто у банках України.
"Це було потрібно, щоб кошти надходили в місцеві бюджети, а не один рахунок, як раніше. Доопрацювання успішно завершено", - сказано у повідомленні.
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