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Через систему «Шлях» за рік було видано понад 1,2 мільйона дозволів на виїзд за кордон
11:48 10.03.2023 |
Станом на 1 березня за "загальною процедурою" через систем "Шлях" було видано понад 1,27 млн дозволів на виїзд за кордон.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Як відомо, від початку воєнного стану в лютому 2022 року держава обмежила виїзд за кордон чоловіків призовного віку та решти категорій військовозобов'язаних. Для виїзду потрібно потрапити до системи "Шлях", звернувшись до Мінінфраструктури або обласної військової адміністрації.
Зазначається, що переважна більшість отриманих за цей час дозволів стосується виїздів у бізнес-справах - близько 1,1 млн дозволів. Лише 170 тис. дозволів було видано на виїзд за кордон для здійснення гуманітарних місій.
Понад третину дозволів для бізнесу - близько 400 тис. - були видані з листопада минулого року до лютого включно. Що стосується "гуманітарних" виїздів, то впродовж останніх 3,5 місяців було видано 70 тис. дозволів.
"Наразі система видачі дозволів на виїзд за кордон не є достатньо прозорою. Так, наприклад, відсутня інформація щодо кількості людей, які порушили терміни перебування поза межами України та досі не повернулися зі своїх поїздок. "Опендатабот" звертався до Укртрансбезпеки і Держприкордонслужби із запитами щодо цих даних, але відповіді не отримали", - йдеться у повідомленні.
При цьому, виїзд окремих категорій осіб регламентується спеціальними правилами - серед іншого це стосується спортсменів та діячів культури.
Зазначається, що чоловіки мають право виїхати за кордон гуманітарною місією або на потреби ЗСУ, завдяки чому поза межами України можна перебувати протягом 30 днів. Крім того, їм дозволено виїжджати по бізнес-справах, наприклад для перевезення людей або вантажів - термін перебування в інших державах в такому випадку дорівнює 45 дням.
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