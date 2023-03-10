Фінансові новини
- |
- 10.03.23
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пенсійний фонд почне перевіряти обґрунтованість видачі лікарняних
09:56 10.03.2023 |
Пенсійний фонд здійснюватиме перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.
Відповідний Порядок затверджено постановою Кабінету міністрів №185 від 3 березня, яка набула чинності з 7 березня, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
Згідно із Порядком, метою перевірки листків непрацездатності є здійснення контролю за обґрунтованістю формування (видачі) листків непрацездатності, медичних висновків про тимчасову непрацездатність.
Перевірку листків непрацездатності проводитимуть посадові особи територіального органу ПФУ та/або уповноваженими лікарями, перелік яких затверджується правлінням Пенсійного фонду.
Раніше перевірку видачі лікарняних здійснювали фахівці Фонду соціального страхування , впродовж 2022 року вони перевірили 380 904 листки непрацездатності - було проведено 158 планових і 1 832 позапланові перевірки закладів охорони здоров'я, а також перевірено 1 936 страхувальників. Проведена робота дозволила упередити виплати за необґрунтовано виданими чи продовженими лікарняними на суму понад 3,6 млн гривень.
Як повідомлялося, з 1 січня 2023 року Фонд соціального страхування передав свої завдання та функції до Пенсійного фонду - відтепер саме ПФУ є уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. ФССУ перебуває в процесі припинення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, запущених окупантами по території України вночі, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний
|«Укренерго» застосувало обмеження споживачів. Окупанти вдарили «шахедами», крилатими та гіперзвуковими ракетами
|Польща готова передати Україні власні МіГ-29 – президент
|Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пенсійний фонд почне перевіряти обґрунтованість видачі лікарняних
|Понад половина опитаних українців вважає, що в школах не варто вивчати російську мову, - КМІС
|Єврокомісія збільшує річний бюджет Erasmus+, виділяючи 100 млн євро для українців
|Роботу в Євросоюзі знайшли близько 1,1 мільйона українських біженців
|Для українських біженців запустили додаток для пошуку послуг за кордоном
|Надання захисту українцям: ЄС підбив підсумки першого року
Бізнес
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3
|До чверті співробітників найбільших українських IT-компаній працюють з-за кордону
|Єврокомісія залагодила спір із WhatsApp через порушення приватності користувачів
|Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем
|Дохід Twitter у грудні 2022 року впав на 40% у річному порівнянні
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна