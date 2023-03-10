Пенсійний фонд почне перевіряти обґрунтованість видачі лікарняних

Пенсійний фонд здійснюватиме перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

Відповідний Порядок затверджено постановою Кабінету міністрів №185 від 3 березня, яка набула чинності з 7 березня, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Згідно із Порядком, метою перевірки листків непрацездатності є здійснення контролю за обґрунтованістю формування (видачі) листків непрацездатності, медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Перевірку листків непрацездатності проводитимуть посадові особи територіального органу ПФУ та/або уповноваженими лікарями, перелік яких затверджується правлінням Пенсійного фонду.

Раніше перевірку видачі лікарняних здійснювали фахівці Фонду соціального страхування , впродовж 2022 року вони перевірили 380 904 листки непрацездатності - було проведено 158 планових і 1 832 позапланові перевірки закладів охорони здоров'я, а також перевірено 1 936 страхувальників. Проведена робота дозволила упередити виплати за необґрунтовано виданими чи продовженими лікарняними на суму понад 3,6 млн гривень.

Як повідомлялося, з 1 січня 2023 року Фонд соціального страхування передав свої завдання та функції до Пенсійного фонду - відтепер саме ПФУ є уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. ФССУ перебуває в процесі припинення.