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Для українських біженців запустили додаток для пошуку послуг за кордоном
22:12 08.03.2023 |
Для українських громадян, які вимушено переїхали до інших країн, запустили застосунок I'm Ukrainian. Так, за його допомогою українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.
Крім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу, повідомляє Мінреінтеграції.
Застосунок доступний лише для українців. Його інтегровано в "Дію", тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.
Для користування додатком необхідно:
* мати встановлений на мобільному телефоні застосунок "Дія";
* завантажити I'm Ukrainian можна за цим посиланням;
* під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти;
* вибрати "Вхід через Дію".
Наразі додаток працює у 19 країнах світу, їх перелік поступово збільшується.
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