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АНАЛІТИКА

В Україні можна буде замовити автомобільні номери онлайн

23:15 07.03.2023 |

Україна

 

Із 3 червня 2023 року українці зможуть замовляти онлайн наявні в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ платних або безкоштовних номерних знаків.

"Автовласники в декілька кліків зможуть обрати й забронювати бажану комбінацію номерних знаків в Електронному кабінеті водія та одразу оплатити, якщо було обрано платну комбінацію", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Він додав, що впродовж 10 днів необхідно закріпити цей номерний знак в обраному сервісному центрі МВС під час реєстраційних дій з транспортним засобом.

Драп'ятий зазначив, що станом на сьогодні:

* можна перевірити наявність номерних знаків (платних та безкоштовних) онлайн;

* із використанням Електроного кабінету водія призначити та скасувати належного користувача ТЗ (визначити фактичного користувача автомобілем);

* здійснити обмін посвідчення водія із можливістю доставки поштою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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