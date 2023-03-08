Фінансові новини
- |
- 08.03.23
- |
- 02:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пацієнти, які вакцинувалися проти коронавірусу за кордоном, зможуть сформувати сертифікат у «Дії»
16:50 07.03.2023 |
Пацієнти, які вакцинувалися проти COVID-19 за кордоном та отримали відповідний іноземний сертифікат, можуть звернутися до лікаря для внесення цих вакцинацій до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), а надалі - сформувати COVID-сертифікат через "Дію".
Така можливість стала доступною на базі нового технічного рішення - зчитувача, що перевіряє автентичність отриманих цифрових документів про вакцинацію. Зчитувач є відкритим для користувачів за посиланням.
Відповідно, після внесення лікарем даних про вакцинацію до системи пацієнт зможе згенерувати сертифікат у застосунку або на порталі "Дія", повідомляє Мінстерство охорони здоров'я України.
Згенерувати сертифікат у "Дії" можливо за умови, якщо пацієнт отримав цифровий документ про вакцинацію. Адже саме так можна підтвердити достовірність документа та факт вакцинації.
Для того, щоб медичні дані про щеплення, проведені за кордоном, були внесені до ЕСОЗ, достатньо звернутися до сімейного лікаря з документом, що посвідчує особу, та іноземним документом, який підтверджує вакцинацію. Крім того, необхідно надати лікарю роздруковану копію документа - у випадку цифрового документа це може бути роздрукований скріншот із зображенням QR-коду на смартфоні.
Також дані про попередні щеплення може внести медичний працівник центру масової вакцинації у разі звернення за отриманням наступної дози вакцини проти COVID-19.
"Згенерувати сертифікат про вакцинацію можливо тільки у випадку, якщо ви отримали щеплення вакциною, яка визнається ВООЗ ефективною та допускається до екстреного використання. В іншому випадку лікар може лише внести запис про щеплення до електронної системи охорони здоровʼя та рекомендувати пацієнту пройти курс вакцинації повторно", - нагадали в МОЗ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|САП вимагає зміни запобіжного заходу Коболєву: арешту із правом застави у 365 мільйонів
ТОП-НОВИНИ
|У Раді Європи оцінили, що новий закон про медіа значною мірою відповідає директиві ЄС
|Долар за місяць подешевшав на дві гривні. Чому так сталось і чи це надовго
|Голова наглядової ради «Магістральних газопроводів України» подала у відставку
|Кривонос став директором НАБУ. Чому його пов'язують з Єрмаком
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|В Україні можна буде замовити автомобільні номери онлайн
|Пацієнти, які вакцинувалися проти коронавірусу за кордоном, зможуть сформувати сертифікат у «Дії»
|Парамедикиня «Тайра» стала лауреаткою премії Держдепу США
|Зміст визначення «колабораціонізм» для Криму має бути змінений – керівник прокуратури автономії
|Мінцифри запустило послугу отримання електронних судових рішень у «Дії»
|62% опитаних у «Дії» українців виступили за збереження 8 березня вихідним днем
Бізнес
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»
|Оновлений Peugeot 508 дебютував зі свіжими дизайном і технологіями
|AnTuTu назвав найпотужніші у світі недорогі смартфони в лютому 2023 року
|nubia представила перші у світі смарт-окуляри із сертифікатами TÜV Rheinland, Hi-Res і віртуальним дисплеєм діагоналлю 120"
|Xiaomi представила бездротову гарнітуру змішаної реальності — Wireless AR Glass Discovery Edition
|OnePlus 11 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu - до топ-10 увійшли Xiaomi 13, Redmi K60 Pro і Samsung Galaxy S23 Ultra