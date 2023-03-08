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АНАЛІТИКА

Пацієнти, які вакцинувалися проти коронавірусу за кордоном, зможуть сформувати сертифікат у «Дії»

16:50 07.03.2023 |

Україна

 

Пацієнти, які вакцинувалися проти COVID-19 за кордоном та отримали відповідний іноземний сертифікат, можуть звернутися до лікаря для внесення цих вакцинацій до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), а надалі - сформувати COVID-сертифікат через "Дію".

Така можливість стала доступною на базі нового технічного рішення - зчитувача, що перевіряє автентичність отриманих цифрових документів про вакцинацію. Зчитувач є відкритим для користувачів за посиланням.

Відповідно, після внесення лікарем даних про вакцинацію до системи пацієнт зможе згенерувати сертифікат у застосунку або на порталі "Дія", повідомляє Мінстерство охорони здоров'я України.

Згенерувати сертифікат у "Дії" можливо за умови, якщо пацієнт отримав цифровий документ про вакцинацію. Адже саме так можна підтвердити достовірність документа та факт вакцинації.

Для того, щоб медичні дані про щеплення, проведені за кордоном, були внесені до ЕСОЗ, достатньо звернутися до сімейного лікаря з документом, що посвідчує особу, та іноземним документом, який підтверджує вакцинацію. Крім того, необхідно надати лікарю роздруковану копію документа - у випадку цифрового документа це може бути роздрукований скріншот із зображенням QR-коду на смартфоні.

Також дані про попередні щеплення може внести медичний працівник центру масової вакцинації у разі звернення за отриманням наступної дози вакцини проти COVID-19.

"Згенерувати сертифікат про вакцинацію можливо тільки у випадку, якщо ви отримали щеплення вакциною, яка визнається ВООЗ ефективною та допускається до екстреного використання. В іншому випадку лікар може лише внести запис про щеплення до електронної системи охорони здоровʼя та рекомендувати пацієнту пройти курс вакцинації повторно", - нагадали в МОЗ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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