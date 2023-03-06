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АНАЛІТИКА

62% опитаних у «Дії» українців виступили за збереження 8 березня вихідним днем

11:47 06.03.2023 |

Україна

 

62% українців, які проголосували в "Дії", виступили за збереження 8 березня вихідним днем.

Зокрема, у застосунку "Дія" завершилося опитування "Чи залишати 8 березня, Міжнародний жіночий день, вихідним?", у якому взяли участь 2138838 осіб.

За варіант "Залишити вихідним" проголосували 61,96% (1325327 осіб), за варіант "Цей день має бути робочим" - 32,88% (703347 осіб) і 5,15% не змогли визначитися.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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