В Києві оновлюють систему сповіщення про загрози: що зміниться

Сьогодні, 3 березня, в Деснянському районі Києва вже протестували нову систему сповіщення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

За даними КМВА, нова система оповіщення про загрози гарантує:

* індивідуальні оповіщення на кожен гучномовець окремо;

* повідомлення про конкретний характер загрози;

* миттєва обробка і подача оповіщень;

* гарантована доставка звукового сигналу в усі куточки міста;

* повністю автономна робота із резервуванням;

* багаторівневу систему діагностики та моніторингу для завчасного ідентифікування виникнення нештатної ситуації та виконання превентивного обслуговування.

"Ця система дуже надійно захищена. Вона не боїться впливу зовнішніх факторів, ані "блекауту", бо повністю автономна. Має кілька каналів зв'язку і тому працюватиме в найекстремальніших ситуаціях. Систему вже протестували в Деснянському районі - там встановили 15 гучномовців", - Сергій Попко, начальник КМВА.

Він також повідомив, що загалом по столиці буде встановлено 630 нових систем сповіщення.

"Наявність такої системи у Києві зробить місто більш безпечним та готовим до будь-якого сценарію розвитку подій. Захист мешканців столиці - була, є і буде найпріоритетнішою нашою задачею", - додав Попко.