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АНАЛІТИКА

У Києві перейменували чотири міські об'єкти, назви яких пов'язані з РФ та її сателітами

09:09 03.03.2023 |

Україна

 

У Києві перейменували ще чотири міські об'єкти, назви яких пов'язані з РФ та її сателітами, повідомляє пресслужба Київради.

Зазначається, що рішення щодо перейменування ухвалили на пленарному засіданні в четвер більшістю міських депутатів.

У Київраді уточнюють, що на засіданні в четвер було перейменовано об'єкти в 3 районах міста.

Так, у Солом'янському районі Києва нову назву отримала вулиця Генерала Тупикова, яка тепер носитиме ім'я Андрія Мельника. У Шевченківському районі було перейменовано вулицю Тургенєвську та провулок Герцена, які перейменовано на вул. Олександра Кониського та пров. Бабин Яр. В Оболонському районі вулицю Аляб'єва було перейменовано на вулицю Гулаків-Артемовських.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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