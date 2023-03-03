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У Києві перейменували чотири міські об'єкти, назви яких пов'язані з РФ та її сателітами
09:09 03.03.2023 |
У Києві перейменували ще чотири міські об'єкти, назви яких пов'язані з РФ та її сателітами, повідомляє пресслужба Київради.
Зазначається, що рішення щодо перейменування ухвалили на пленарному засіданні в четвер більшістю міських депутатів.
У Київраді уточнюють, що на засіданні в четвер було перейменовано об'єкти в 3 районах міста.
Так, у Солом'янському районі Києва нову назву отримала вулиця Генерала Тупикова, яка тепер носитиме ім'я Андрія Мельника. У Шевченківському районі було перейменовано вулицю Тургенєвську та провулок Герцена, які перейменовано на вул. Олександра Кониського та пров. Бабин Яр. В Оболонському районі вулицю Аляб'єва було перейменовано на вулицю Гулаків-Артемовських.
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