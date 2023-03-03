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Київрада обмежила проведення будь-яких заходів релігійного характеру за межами культових споруд релігійними організаціями, пов'язаними з РФ

23:49 02.03.2023 |

Україна

 

Депутати Київської міської ради засудили діяльність релігійних організацій, спрямовану на глорифікацію, пропаганду, виправдання і заперечення факту військової агресії РФ проти України, численних воєнних злочинів, скоєних країною-агресором, дій або бездіяльності осіб, які здійснювали військову агресію проти України, розпалюють релігійну ворожнечу та несуть загрозу національній безпеці України.

Як повідомляє пресслужба Київради, за зазначене рішення проголосували 65 депутатів під час засідання Ради в четвер.

За словами голови постійної комісії з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Вадима Васильчука, вже зафіксовано численні факти та випадки, коли інтереси окремих релігійних організацій суперечать суспільним інтересам, громадській та національній безпеці України.

"Дії деяких представників цих релігійних утворень містять ознаки кримінальних правопорушень, які з моменту повномасштабної війни російської федерації проти України викликають обурення і широкий негативний суспільний резонанс", - наголосив депутат.

За його словами, зокрема, діяльність УПЦ МП "створює передумови для ворожнечі та нетерпимості до інших віросповідань та конфесій, сприяє поширенню неправдивої інформації, пропагує ідеї "руського міра" та не визнає однозначного факту військової агресії російської федерації проти України".

"Депутати Київської міської ради сьогодні прийняли рішення, яке передбачає обмеження проведення у столиці будь-яких заходів релігійного характеру за межами культових споруд релігійним організаціям, керівний центр яких знаходиться на території країни-агресора, або вони мають канонічні та молитовні зв'язки з релігійними організаціями країни-агресора. Крім цього профільним департаментам КМДА було доручено провести інвентаризацію земельних ділянок та комунального майна, переданих в оренду або користування релігійним організаціям", - зазначив Васильчук.

Він додав, що Київська міська рада також направила звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів із закликом невідкладно ухвалити законодавчі акти, спрямовані на заборону діяльності релігійних організацій, керівні центри яких розташовані в державі, що здійснила військову агресію проти України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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