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McDonald's оголосив про другу фазу відновлення роботи ресторанів в Україні
14:52 02.03.2023 |
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила намір про відновлення операційної діяльності в кількох містах у південній та східній частині країни.
Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.
Перш за все розглядається можливість відкриття ресторанів в Одесі наприкінці березня, Дніпрі наприкінці квітня та кількох інших містах.
Плани компанії можуть коригуватися відповідно до поточної безпекової ситуації у містах і регіонах, додали в McDonald's.
"Зараз, коли війна триває вже рік, для McDonald's особливо важливо продовжувати підтримувати місцеві громади та повертати українцям улюблені страви і звичний сервіс.
Окрім постійного моніторингу безпекової ситуації, наступний етап відновлення вимагає відновлення ланцюжків постачання, зокрема логістичних, тому займає більше часу", - йдеться у повідомленні.
Ресторани працюватимуть згідно з розширеними протоколами безпеки, запровадженими в усіх відритих закладах в Україні, уточнили в мережі.
У компанії додали, що з вересня минулого року McDonald's відновив роботу понад 60% ресторанів у центрі та на заході країни.
Дати відкриттів ресторанів у нових регіонах публікуватимуться на офіційних сторінках компанії у соцмережах.
Нагадаємо:
У четвер, 22 грудня, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила новий заклад у Києві - поруч з Оболонською набережною.
Також у грудні McDonald's відновив роботу свого ресторану у Бучі.
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 1 лютого відкрила ще три ресторани у Києві, які стали першими закладами, що повернулися до роботи у 2023 році.
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