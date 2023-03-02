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АНАЛІТИКА

В Україні 30% території заміновано, включаючи тимчасово окуповану - Клименко

21:27 01.03.2023 |

Україна

 

Майже третину території України наразі заміновано, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"На сьогодні ми говоримо про мінування 30% території України. Я маю на увазі деокуповані території і тимчасово окуповані на сьогодні території", - сказав Клименко в інтерв'ю, записаному 21 лютого та показаному в ефірі Національного телемарафону у середу.

"Можу сказати з досвіду: чим довше противник перебував на наших територіях, тим складніше розмінувати ту чи іншу територію... тим більше таких мін із секретом, можна сказати, було залишено. Тим більше вибухівки з такою каверзою, злою диявольською каверзою було закладено в наші будівлі і в наші дороги, до речі", - додав міністр.

За словами Клименка, під час деокупації територій України підрозділи ДСНС, які займаються розмінуванням, туди заходять одними з перших.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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