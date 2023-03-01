Витяг про місце проживання дитини тепер можна отримати й на порталі «Дія»

Витяг про місце проживання дитини став доступним на порталі "Дія". Раніше отримати послугу можна було в смартфоні, через додаток, а тепер - і на комп'ютері.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, оформити документ онлайн на порталі "Дія" та завантажити його в PDF-форматі можна протягом кількох хвилин.

Для того, щоб отримати витяг, необхідно:

* авторизуватися на порталі "Дія";

* у розділі "Послуги" вибрати "Довідки та витяги";

* обрати послугу "Витяг про місце проживання";

* вибрати, що хочете отримати витяг для вашої дитини;

* указати серію та номер свідоцтва про народження дитини.

"Протягом кількох хвилин ви отримуєте довідку, яку не потрібно носити з собою. Створюємо зручний сервіс для українців", - наголосили в Мінцифри.

Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з МВС України, Державною міграційною службою України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.