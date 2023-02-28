З травня в Україні запрацює цифрова система реабілітації

Україна запроваджує цифрову систему реабілітації, яка стартує в травні цього року. Нова система дозволить зберігати дані про здоров'я пацієнтів в єдиному місці - електронній медичній картці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Заступниця міністра охорони здоров'я з цифрового розвитку Марія Карчевич заявила, що це дозволить уникнути необхідності носити з собою медичні документи пацієнтів, які переходять до інших медичних закладів. Усі необхідні дані будуть зберігатися в електронній медичній картці, що значно спростить процес реабілітації та зменшить час на оформлення документів.

На першому етапі цифровізації до системи долучаться лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти та ерготерапевти, які внесуть всю необхідну медичну інформацію про реабілітаційні втручання, результати обстежень та інші дані до Електронної системи охорони здоров'я.

