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Подати заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна через «Дію»
10:57 27.02.2023 |
Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу у "Дії". Тепер онлайн можна подати заяву про реєстрацію шлюбу.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Більше не треба йти у ДРАЦС. У декілька кліків на порталі "Дія" ви подаєте заяву та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, для цього потрібно: авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім'я", обрати послугу "Заява про шлюб", заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації, сплатити адміністративний збір та підписати заяву електронним підписом.
Водночас необхідно, щоб партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та також підписав її електронним підписом.
Після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.
Послуга реалізується Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA.
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