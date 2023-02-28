Подати заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна через «Дію»

Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу у "Дії". Тепер онлайн можна подати заяву про реєстрацію шлюбу.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Більше не треба йти у ДРАЦС. У декілька кліків на порталі "Дія" ви подаєте заяву та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для цього потрібно: авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім'я", обрати послугу "Заява про шлюб", заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації, сплатити адміністративний збір та підписати заяву електронним підписом.

Водночас необхідно, щоб партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та також підписав її електронним підписом.

Після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.

Послуга реалізується Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA.