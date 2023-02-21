Українці тепер можуть оформити документи в Чехії й Словаччині

Відтепер українці можуть оформити паспортні документи в ще двох країнах Європейського Союзу - підрозділи ДП "Документ" запрацювали у Словаччині та Чехії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що наразі у тестовому режимі розпочато прийом заяв на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі. У цих столицях працюють мобільно-технічні комплекси - спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Обслуговування громадян здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 у порядку електронної та "живої" черги.

У Братиславі мобільні комплекси розташовані за адресою: Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava ( -1 поверх, територія автовокзалу). У Празі - на майданчику за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1.

Тут українці можуть отримати такі послуги, як:

* оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

* обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

* обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

* одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Крім того, уже з наступного тижня у вказаних містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.

В МВС звернули увагу, що оплата послуг у мобільних комплексах здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити.

На сьогодні закордонні відокремлені підрозділи ДП "Документ" вже доступні у містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав) та Туреччини (Стамбул).