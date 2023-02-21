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Українці тепер можуть оформити документи в Чехії й Словаччині
14:22 21.02.2023 |
Відтепер українці можуть оформити паспортні документи в ще двох країнах Європейського Союзу - підрозділи ДП "Документ" запрацювали у Словаччині та Чехії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що наразі у тестовому режимі розпочато прийом заяв на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі. У цих столицях працюють мобільно-технічні комплекси - спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".
Обслуговування громадян здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 у порядку електронної та "живої" черги.
У Братиславі мобільні комплекси розташовані за адресою: Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava ( -1 поверх, територія автовокзалу). У Празі - на майданчику за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1.
Тут українці можуть отримати такі послуги, як:
* оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
* обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
* обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
* одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.
Крім того, уже з наступного тижня у вказаних містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.
В МВС звернули увагу, що оплата послуг у мобільних комплексах здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити.
На сьогодні закордонні відокремлені підрозділи ДП "Документ" вже доступні у містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав) та Туреччини (Стамбул).
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