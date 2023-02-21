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«Артемсіль» випустила спецпартію солі, усі кошти підуть на дрони-камікадзе
11:28 21.02.2023 |
До річниці повномасштабного вторгнення ДП "Артемсіль" та платформа United24 презентували спеціальну партію солі - "Міць. Українська кам'яна".
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Сіль розфасована у пачки по 200 грамів. Всього партія складається зі 100 тис. пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара.
"Міць. Українська кам'яна" вже з'явилась у продажу 21 лютого в мережі "Сільпо", а також онлайн на ROZETKA. Увесь прибуток - 465 грн з кожної пачки - буде направлений на формування флотилії дронів-камікадзе для Головного управління розвідки. Ціна однієї пачки - 500 грн.
Як нагадали в компанії, у квітні 2022 року через російські обстріли в шахтах Соледара перестали видобувати сіль. Це сталося вперше з часів Другої світової війни. Цехи "Артемсолі" згоріли, обладнання було знищене.
Частину запасів солі вдалось вивезти, але влітку 2022 року "Артемсіль" остаточно зникла з полиць великих продуктових мереж.
"Ми зв'язалися зі своїми офіційними дистриб'юторами щодо залишків солі. На той час вдалося знайти 20 тонн. Сьогодні ми анонсуємо, що "Арттемсіль" повертається в продаж в особливому вигляді з важливою метою. Попри те, що наше рідне місто та соляні шахти тимчасово окуповані, ми віримо, що українська кам'яна міць витримає усі випробування і ми повернемо собі Соледар, як і всі українські міста".
Ілюстрацію для упаковки спеціальної партії створив відомий український дизайнер Артем Гусєв.
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