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АНАЛІТИКА

«Артемсіль» випустила спецпартію солі, усі кошти підуть на дрони-камікадзе

11:28 21.02.2023 |

Україна

«Артемсіль» випустила спецпартію солі, усі кошти підуть на дрони-камікадзе

 

До річниці повномасштабного вторгнення ДП "Артемсіль" та платформа United24 презентували спеціальну партію солі - "Міць. Українська кам'яна".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Сіль розфасована у пачки по 200 грамів. Всього партія складається зі 100 тис. пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара.

"Міць. Українська кам'яна" вже з'явилась у продажу 21 лютого в мережі "Сільпо", а також онлайн на ROZETKA. Увесь прибуток - 465 грн з кожної пачки - буде направлений на формування флотилії дронів-камікадзе для Головного управління розвідки. Ціна однієї пачки - 500 грн.

Як нагадали в компанії, у квітні 2022 року через російські обстріли в шахтах Соледара перестали видобувати сіль. Це сталося вперше з часів Другої світової війни. Цехи "Артемсолі" згоріли, обладнання було знищене.

Частину запасів солі вдалось вивезти, але влітку 2022 року "Артемсіль" остаточно зникла з полиць великих продуктових мереж.

"Ми зв'язалися зі своїми офіційними дистриб'юторами щодо залишків солі. На той час вдалося знайти 20 тонн. Сьогодні ми анонсуємо, що "Арттемсіль" повертається в продаж в особливому вигляді з важливою метою. Попри те, що наше рідне місто та соляні шахти тимчасово окуповані, ми віримо, що українська кам'яна міць витримає усі випробування і ми повернемо собі Соледар, як і всі українські міста".

Ілюстрацію для упаковки спеціальної партії створив відомий український дизайнер Артем Гусєв.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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