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У столиці відновили будівництво метро на Виноградар
09:06 21.02.2023 |
АТ "Київметробуд" відновив будівельні роботи по будівництву гілки метро на Виноградар.
Про це в інтерв'ю ТСН заявив начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.
"З початком війни та запровадженням воєнного стану генпідрядник АТ "Київметробуд" повідомив Київський метрополітен щодо відсутності можливості виконання робіт по будівництві метро на Виноградар. Тобто будівництво нових станцій було зупинене.
Зараз генпідрядник все ж таки відновив будівельні роботи. Звичайно, що на темпи будівництва впливає поточна ситуація, адже бригади будівельників і всі, хто залучений до будівництва, під час повітряної тривоги повинні бути у безпеці.
Крім того, нестабільне електропостачання уповільнює робочий процес. Але попри труднощі, які виникають через війну, київська міська влада та метрополітен докладають максимум зусиль, щоб цей проєкт продовжувався", - розповів Брагінський.
За його словами, наразі дуже важко назвати чіткий термін закінчення робіт, "бо неможливо спрогнозувати навіть те, що буде завтра".
"Але можу сказати, що зараз генпідрядник зосередив роботу над тими ділянками, які потребують першочергового виконання робіт. На відкритих ділянках є котловани, якщо їх залишити відкритими, то через щільне будівництво поруч, вони просто можуть обвалитися.
Нам потрібно, насамперед, ліквідувати техногенну небезпеку - закріпити вже збудовані тунелі і накрити їх, а потім перейти до будівництва другого тунелю від станції "Мостицька" до станції "Сирець".
Один тунель між ними довжиною 1249 метрів вже збудований, тепер потрібно побудувати другий. Як і раніше, його буде будувати прохідницький щит "Галина", - резюмував Брагінський.
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