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ПТН ПНХ!: «Укрпошта» випустить нову марку до річниці вторгнення РФ в Україну

10:43 20.02.2023 |

Україна

ПТН ПНХ!: «Укрпошта» випустить нову марку до річниці вторгнення РФ в Україну

 

У річницю вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, "Укрпошта" вводить в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що на поштовому випуску представлено одне з семи графіті відомого вуличного художника Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Зокрема, йдеться про графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, яке митець намалював на стіні зруйнованого будинку у Бородянці (Київська область).

Нова поштова марка - благодійна. Кожен, хто її придбає, стає учасником благодійного проєкту.

Тираж поштової марки - 1,5 млн примірників або 250 тис. маркових аркушів. Номінал марки - F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України).

Вартість маркового аркуша - 180 грн, з яких 42 грн - благодійний внесок. До марок також буде випущено конверт "Перший день", художній конверт, картку, а також тематичний світшот.

Придбати поштовий випуск "ПТН ПНХ!" можна у відділеннях "Укрпошти" та на офіційних магазинах компанії на маркетплейсах можна, починаючи з 24 лютого. Також з 20 лютого буде можливість оформити передзамовлення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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