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АНАЛІТИКА

Київ поступово відновлює роботу громадського електротранспорту, запустили ще 44 маршрути

10:13 16.02.2023 |

Україна

 

Із 16 лютого у Києві відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. Загалом на лінії вийшли 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

Як уточнили у Київській міській державній адмііністрації, робота тролейбусних маршрутів організовується так:

№ 5 "Вул. Білицька - ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
№ 5-Д "Просп. Свободи - ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
№ 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) - Майдан Незалежності";
№ 7 "Вул. Чорнобильська - ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
№ 8 "Вул. Смілянська - пл. Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);
№ 9-К "Вул. Кадетський Гай - Палац спорту";
№ 11 "Національний музей народної архітектури та побуту України - вул. Маршальська";
№ 12 "Ст. м. "Васильківська" - Залізничний вокзал";
№ 14 "Ботанічний сад - Залізничний вокзал";
№ 17 "Пл. Космонавтів - пл. Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);
№ 18 "Майдан Незалежності - вул. Сошенка";
№ 24 "Вул. Північна - просп. Свободи";
№ 25 "Ст. м. "Почайна" - просп. Свободи";
№ 26 "Просп. Свободи - ст. м. "Нивки";
№ 27 "Ст. м. "Почайна" - зал. ст. "Київ-Волинський";
№ 29-Д "Дарницька площа - зал. станція "Зеніт";
№ 30 "Вул. Милославська - вул. Кадетський Гай";
№ 32 "Вул. Північна - вул. Сошенка";
№ 34 "Вул. Північна - ст. м. "Почайна";
№ 34-К "Вул. Північна - просп. С. Бандери";
№ 36 "Вул. Північна - ст. м. "Святошин";
№ 37 "Вул. Милославська - ст. м. "Лісова";
№ 37-А "Поліклініка - ст. м. "Лісова";
№ 38 "Ст. м. "Видубичі" - Національний музей історії України у Другій світовій війні";
№ 40 "Вул. Кадетський Гай - Палац спорту";
№ 41 "Вул. Тулузи - ст. м. "Святошин";
№ 42 "Вул. Дегтярівська - ст. м. "Либідська";
№ 43 "Кібцентр - Дарницька площа";
№ 44 "Вул. Північна - просп. С. Бандери";
№ 47 "Вул. Милославська - ст. м. "Мінська";
№ 50-К "Вул. Милославська - Дарницька площа".

У КМДА також нагадали, що з 13 лютого відновлено тролейбусний маршрут № 31 "Вул. Милославська - ст. м. "Лук'янівська".

Окрім цього, організовано роботу трамвайних маршрутів:

№ 4 "Вул. Милославська - ст. Троєщина-2";
№ 8-К "Ст. м. "Позняки" - вул. П. Усенка";
№ 11 "Вул. Йорданська - Контрактова площа";
№ 12 "Контрактова площа - Пуща-Водиця (14-та лінія)";
№ 16 "Контрактова площа - ст. м. "Героїв Дніпра";
№ 17 "Вул. Йорданська - Пуща-Водиця";
№ 19 "Площа Шевченка - Контрактова площа";
№ 22-А "Бульвар Перова - ст. м. "Лісова";
№ 22-К "Вул. П. Усенка - ЗЗБК";
№ 28-Д "Вул. Милославська - ст. м. "Позняки";
№ 29-К "Ст. м. "Бориспільска" - вул. П. Усенка";
№ 33-А "Вул. Макаренка (ДВРЗ) - вул. П. Усенка";
№ 35 "Вул. Сержа Лифаря - ст. м. "Лісова".

До того ж продовжили роботу трамвайні маршрути:

№ 1 "Михайлівська Борщагівка - ст. Старовокзальна";
№ 3 "Ст. Ромена Роллана - ст. Старовокзальна";
№ 5 "Вул. Сержа Лифаря - ст. Троєщина-2";
№ 28 "Вул. Милославська - ст. м. "Лісова".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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