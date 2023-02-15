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АНАЛІТИКА

Кабмін призначив МВС відповідальним за створення системи екстреної допомоги «112»

23:26 14.02.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів України визначив Міністерство внутрішніх справ України відповідальним за створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112".

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 14 лютого.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, порядок функціонування системи екстреної допомоги приведено у відповідність до термінології, визначеної в законах "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" та "Про електронні комунікації".

27 грудня 2022 року Кабмін створив міжвідомчу робочу групу з питань створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112".

У серпні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, що передбачає впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112".

Зокрема, пропонується запровадити низку термінів, як-от "служба 112", "екстрена служба", "інформаційно-комунікаційна система 112"; затвердити матеріально-технічну базу для функціонування служби; розширити повноваження оперативно-диспетчерських служб, що приймають екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104; чітко визначити повноваження органів державної влади, що сприятиме наданню своєчасної та ефективної допомоги населенню в разі виникнення екстрених ситуацій, які загрожують здоров'ю, життю, майну або навколишньому природному середовищу, громадському порядку.

Створення та впровадження системи "112" є одним із зобов'язань України у межах угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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