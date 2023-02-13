Держлісагентство перевірить філії «Лісів України» в кількох регіонах

Державне агентство лісових ресурсів України сформувало 25 рейдових груп для перевірок діяльності філій Державного спеціалізованого підприємства "Ліси України" в кількох регіонах країни.

"Ми неодноразово говорили про те, що реформа лісової галузі - це якісно нові механізми протидії корупції, зловживанням, крадіжкам. Лише службовими перевірками та аудитами ефективний контроль не забезпечити. Потрібна централізована, системна, аналітична й оперативна робота, що унеможливить найбільш поширені тіньові схеми", - написав голова відомства Юрій Болоховець у Facebook.

Він зазначив, що саме тому в ДП створений Департамент безпеки.

Першочергове завдання Департаменту - сформувати актуальну "карту" основних корупційних ризиків та запропонувати стратегію протидії. Для цього утворюється 25 рейдових груп, які в найближчий час почнуть перевірку діяльності філій ДП "Ліси України" декількох регіонів.

Завдання груп - збирати та перевіряти інформацію, аналізувати та систематизувати.

"Невідповідність ділянок, відведених в рубку, спроби "гратись" з сортністю та кубатурою, фіктивні лісопатологічні обстеження, наявність конфлікту інтересів (наприклад, коли деревина реалізується підряднику, який її заготовляє), участь в організації незаконних рубок з боку співробітників лісової охорони, маніпуляції з формуванням лотів для біржі, розміщення на територій філії незаконних об'єктів, використання техніки не за призначенням - наші групи мають фіксувати ці та інші факти. Якщо буде виявлено порушення закону, матеріали одразу спрямують у правоохоронні органи", - пояснив Болоховець.

За підсумками роботи рейдових бригад має бути запропонована комплексна стратегія протидії корупційним ризикам, яка охопить усі напрями роботи ДП: охорону лісів, співпрацю з підрядниками, логістику та реалізацію продукції, закупівлі, тощо.

"Одночасно на основі зібраних матеріалів будуть прийматись і кадрові рішення. Нагадаю, наразі всі керівники ДП на випробувальному терміні", - зазначив він.