Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держлісагентство перевірить філії «Лісів України» в кількох регіонах

17:50 13.02.2023 |

Україна

 

Державне агентство лісових ресурсів України сформувало 25 рейдових груп для перевірок діяльності філій Державного спеціалізованого підприємства "Ліси України" в кількох регіонах країни.

"Ми неодноразово говорили про те, що реформа лісової галузі - це якісно нові механізми протидії корупції, зловживанням, крадіжкам. Лише службовими перевірками та аудитами ефективний контроль не забезпечити. Потрібна централізована, системна, аналітична й оперативна робота, що унеможливить найбільш поширені тіньові схеми", - написав голова відомства Юрій Болоховець у Facebook.

Він зазначив, що саме тому в ДП створений Департамент безпеки.

Першочергове завдання Департаменту - сформувати актуальну "карту" основних корупційних ризиків та запропонувати стратегію протидії. Для цього утворюється 25 рейдових груп, які в найближчий час почнуть перевірку діяльності філій ДП "Ліси України" декількох регіонів.

Завдання груп - збирати та перевіряти інформацію, аналізувати та систематизувати.

"Невідповідність ділянок, відведених в рубку, спроби "гратись" з сортністю та кубатурою, фіктивні лісопатологічні обстеження, наявність конфлікту інтересів (наприклад, коли деревина реалізується підряднику, який її заготовляє), участь в організації незаконних рубок з боку співробітників лісової охорони, маніпуляції з формуванням лотів для біржі, розміщення на територій філії незаконних об'єктів, використання техніки не за призначенням - наші групи мають фіксувати ці та інші факти. Якщо буде виявлено порушення закону, матеріали одразу спрямують у правоохоронні органи", - пояснив Болоховець.

За підсумками роботи рейдових бригад має бути запропонована комплексна стратегія протидії корупційним ризикам, яка охопить усі напрями роботи ДП: охорону лісів, співпрацю з підрядниками, логістику та реалізацію продукції, закупівлі, тощо.

"Одночасно на основі зібраних матеріалів будуть прийматись і кадрові рішення. Нагадаю, наразі всі керівники ДП на випробувальному терміні", - зазначив він.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0973
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4591  0,01 0,03 40,1844  0,02 0,05
EUR 41,8284  0,10 0,25 42,8578  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес