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АНАЛІТИКА

Українське посвідчення водія у Польщі буде чинне до кінця року

10:50 13.02.2023 |

Україна

 

Польща розширила можливості використання українських документів, які дозволяють участь у дорожньому русі на території Польщі. Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Посвідчення водія, видане в Україні, вважається дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін дії такого посвідчення закінчився", - йдеться у повідомленні.

Це стало можливим після внесення змін до Закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави". Нові норми були ухвалені в Польщі 13 січня.

Також усі українці, які в'їхали на територію Польщі автомобілем на державних реєстраційних номерних знаках і мають свідоцтво про реєстрацію авто, видане в Україні, можуть вільно пересуватися по території Польщі до 31 грудня 2023 року без виїзду в Україну.

Вказане положення стосується громадян України, які легально перебувають на території Польщі, зокрема і тих, які перебували у Польщі до 24 лютого 2022 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

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