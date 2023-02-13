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«Метрополітен» визнав Рєпіна, Айвазовського та Куїнджі українцями
10:46 13.02.2023 |
Музей мистецтва "Метрополітен" у Нью-Йорку (США) визнав Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі українськими, а не російськими художниками, про що свідчить сайт музею.
Так, у підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина (1884), який експонується в галереї музею, тепер зазначено, що це робота українського художника Іллі Рєпіна. Пейзажист народився в Чугуєві тоді ще Харківської губернії.
Так само робота з кораблем у місячному сяйві, яку написав мариніст Іван Айвазовський, який народився в Феодосії, тепер позначена як твір українського художника.
Крім того, робота "Червоний захід сонця" пейзажиста Архипа Куїнджі, який народився в передмісті Маріуполя, вказана як твір українця. Раніше музей представляв усіх трьох митців як вихідців з Росії.
Тепер на сайті музею навіть значиться інформація, що в березні 2022 року російські обстріли знищили Маріупольський художній музей імені Архипа Куїнджі.
Раніше цього тижня "Метрополітен" також змінив назву картини французького імпресіоніста Едгара Дега "Російська танцівниця" на "Танцівниця в українському вбранні".
Музей "Метрополітен" - найбільший художній музей США, який володіє однією з найважливіших колекцій світового мистецтва.
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