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В Києві перейменували проспект та площу Перемоги, а також десятки вулиць
18:24 09.02.2023 |
Сьогодні, 9 лютого, депутати Київради перейменували ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов'язані з Росією чи з радянським минулим.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.
"Зокрема, перейменували проспект Перемоги. Йому повернули історичну назву - проспект Берестейський. А площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою", - заявив мер Києва Віталій Кличко після засідання Київської міської ради.
Відтак, від сьогодні низка вулиць отримала нові назви, зокрема:
• проспект Перемоги - проспект Берестейський;
• площа Перемоги - площа Галицька;
• провулок Мічуріна - провулок Болсуновський;
• Брест-Литовське шосе - Берестейське шосе;
• вулиця Петрівська - вулиця Вознесенський Яр.
"У Києві триває процес дерусифікації. Ми позбавляємося радянських назв та символів, пов'язаних із країною агресором. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну та українців", - наголосив Кличко.
Він також додав, що ми повинні прибрати та забути старі радянські та російські назви назавжди. А натомість називати наші вулиці іменами наших героїв, зокрема, героїв сучасної війни в Україні.
"Нашу культуру і нашу історію Росії не вдасться вкрасти та знищити. Кияни вже пишаються новою назвою бульвару Дружби Народів, який тепер має ім'я фундатора української армії Миколи Міхновського, а також новою назвою вулиці Московської, що стала вулицею Князів Острозьких", підкреслив мер.
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