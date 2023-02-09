Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Києві перейменували проспект та площу Перемоги, а також десятки вулиць

18:24 09.02.2023 |

Україна

 

Сьогодні, 9 лютого, депутати Київради перейменували ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов'язані з Росією чи з радянським минулим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.

"Зокрема, перейменували проспект Перемоги. Йому повернули історичну назву - проспект Берестейський. А площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою", - заявив мер Києва Віталій Кличко після засідання Київської міської ради.

Відтак, від сьогодні низка вулиць отримала нові назви, зокрема:

• проспект Перемоги - проспект Берестейський;
• площа Перемоги - площа Галицька;
• провулок Мічуріна - провулок Болсуновський;
• Брест-Литовське шосе - Берестейське шосе;
• вулиця Петрівська - вулиця Вознесенський Яр.

"У Києві триває процес дерусифікації. Ми позбавляємося радянських назв та символів, пов'язаних із країною агресором. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну та українців", - наголосив Кличко.

Він також додав, що ми повинні прибрати та забути старі радянські та російські назви назавжди. А натомість називати наші вулиці іменами наших героїв, зокрема, героїв сучасної війни в Україні.

"Нашу культуру і нашу історію Росії не вдасться вкрасти та знищити. Кияни вже пишаються новою назвою бульвару Дружби Народів, який тепер має ім'я фундатора української армії Миколи Міхновського, а також новою назвою вулиці Московської, що стала вулицею Князів Острозьких", підкреслив мер.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3826
  0,1262
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5821  0,01 0,03 40,2897  0,03 0,07
EUR 42,0370  0,03 0,08 43,0839  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес