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У Києві демонтували пам'ятник Ватутіну
16:44 09.02.2023 |
У Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.
Зокрема, відповідне відео у фейсбуці оприлюднив радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.
"Наступні - Пушкін та Щорс. Чекаємо погодження Мінкульту, і також їх оперативно демонтуємо", - написав він.
Як повідомлялося, 8 лютого в Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.
Міністерство культури та інформаційної політики чекає від Київської міськадміністрації на визначення місця для перенесення пам'ятника Миколі Щорсу, щоб також демонтувати його.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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