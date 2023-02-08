Фінансові новини
- |
- 08.02.23
- |
- 19:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Києві знесли пам'ятник радянському льотчику Чкалову
17:32 08.02.2023 |
У Києві сьогодні, 8 лютого, демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу пам'ятник перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова.
Для виконання демонтажу задіювали бригаду з п'яти людей, автомобіль з краном-маніпулятором та вантажівку.
Також повідомляється, що завтра мають знести пам'ятник радянському воєначальнику Миколі Ватутіну.
За матеріалами:
РБК-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру екскерівнику «Енергоатом-Трейдинг» за продаж електроенергії трейдеру Коломойського
|«Люди в мундирах». Як сприймати призначення в Херсон, Дніпро і Запоріжжя нових керівників
|Німеччина, Данія і Нідерланди дадуть Україні понад 100 Leopard 1
|Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні танків Leopard 1 A5
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Києві знесли пам'ятник радянському льотчику Чкалову
|У компанії Коломойського відсудили аеропорт Дніпра, летовище нарешті зможе працювати з лоукостами – Борис Філатов
|«Люди в мундирах». Як сприймати призначення в Херсон, Дніпро і Запоріжжя нових керівників
|Олена Гончарук знову перемогла в конкурсі на посаду керівника Довженко-центру
|Є всі підстави та аргументи. ПЦУ скоріш за все теж перейде на новий календар
|Вже цього року. Українська греко-католицька церква переходить на новий календар
Бізнес
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів
|IDC: Світові поставки смартфонів впали на 18,3%, це найнижчий показник з 2013 року
|У ЄС дозволили їсти цвіркунів і хробачків
|Cybertruck знову затримується — Tesla відклала початок масового виробництва бронепікапу до 2024 року
|Samsung презентувала новий гнучкий дисплей Flex In & Out, який може складатися в обидва боки
|Працівники Amazon страйкують. Компанія обмежує час на туалет