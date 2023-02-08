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АНАЛІТИКА

У Києві знесли пам'ятник радянському льотчику Чкалову

17:32 08.02.2023 |

Україна

У Києві знесли пам&apos;ятник радянському льотчику Чкалову

 

У Києві сьогодні, 8 лютого, демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу пам'ятник перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова.

Для виконання демонтажу задіювали бригаду з п'яти людей, автомобіль з краном-маніпулятором та вантажівку.

Також повідомляється, що завтра мають знести пам'ятник радянському воєначальнику Миколі Ватутіну.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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