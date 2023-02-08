Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У компанії Коломойського відсудили аеропорт Дніпра, летовище нарешті зможе працювати з лоукостами – Борис Філатов

09:27 08.02.2023 |

Україна

 

Минулого року Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії олігарха Ігоря Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Після цього була апеляція. Але зараз, після розгляду апеляції, рішення набуло законної сили. Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Зазначається, що компанія «Галтера» з групи «Приват» Коломойського експлуатувала аеропорт у Дніпрі протягом 15 років. Саме вона вирішувала, які авіакомпанії можуть літати з аеропорту Дніпра. За словами адвокатки Олени Доненко, компанія штучно створила монополію, зосередивши в одних руках власність і повітряний флот.

Нині апеляційний суд визнав законним рішення про скасування компанії олігарха Ігоря Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Проте попереду ще буде касаційний суд. Разом з тим мер Дніпра Борис Філатов вважає, що «летовище вже вирвано з рук олігарха». Судовий процес тривав 2 роки.

«Після всіх судових суперечок, «хвороб» самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див ми виграли цю справу. Зараз можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорті Міста», - зазначив Борис Філатов.

Мер Дніпра також додав, що в майбутньому летовище нарешті зможе працювати з лоукостами, а вартість перельотів перестане завищуватися штучно. Проте, це відбудеться лише після перемоги у війні над росією та відбудови летовища.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1485
  0,2560
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5143  0,15 0,37 40,3352  0,03 0,07
EUR 41,9976  0,27 0,64 43,0924  0,30 0,69

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес