У компанії Коломойського відсудили аеропорт Дніпра, летовище нарешті зможе працювати з лоукостами – Борис Філатов

Минулого року Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії олігарха Ігоря Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Після цього була апеляція. Але зараз, після розгляду апеляції, рішення набуло законної сили. Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Зазначається, що компанія «Галтера» з групи «Приват» Коломойського експлуатувала аеропорт у Дніпрі протягом 15 років. Саме вона вирішувала, які авіакомпанії можуть літати з аеропорту Дніпра. За словами адвокатки Олени Доненко, компанія штучно створила монополію, зосередивши в одних руках власність і повітряний флот.

Нині апеляційний суд визнав законним рішення про скасування компанії олігарха Ігоря Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Проте попереду ще буде касаційний суд. Разом з тим мер Дніпра Борис Філатов вважає, що «летовище вже вирвано з рук олігарха». Судовий процес тривав 2 роки.

«Після всіх судових суперечок, «хвороб» самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див ми виграли цю справу. Зараз можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорті Міста», - зазначив Борис Філатов.

Мер Дніпра також додав, що в майбутньому летовище нарешті зможе працювати з лоукостами, а вартість перельотів перестане завищуватися штучно. Проте, це відбудеться лише після перемоги у війні над росією та відбудови летовища.