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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні вперше діятиме окрема заборона на вилов щуки

17:23 06.02.2023 |

Україна

 

Вже з 15 лютого 2023 року, відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) встановлюється заборона на добування (вилов) щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня.

Про це повідомила пресслужба Державного агенства меліорації та рибного господарства.

"Ця заборона в Україні вводиться вперше і нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Адже щука - одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів.

З метою захисту плідників у переднерестовий та нерестовий періоди, термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності.

Адже безпосередньому нересту щуки передує переднерестова міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців. А особливої охорони її плідники потребують під час масових нерестових міграцій, протягом яких щука є дуже вразливою до вилову", - пояснили у відомстві.

У Держрибагентстві звернули увагу, що за незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Штраф за одну незаконно виловлену щуку становить 3 468 гривень.
За матеріалами: Економічна правда
 

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