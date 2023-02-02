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АНАЛІТИКА

Декілька днів у Дію не надходитимуть штрафи за порушення правил дорожнього руху

14:27 02.02.2023 |

Україна

 

З 1 лютого оплата штрафів автофіксації не відображатиметься в Дії, оскільки відбувається перехід на нові реквізити, які залежатимуть від місця правопорушення. Про це інформує Нацполіція.

Кошти тепер надходитимуть у місцеві бюджети, а не один рахунок, як раніше.

"Як тільки завершиться доопрацювання, нові штрафи відображатимуться в Дії, як і раніше. Навіть ті, що отримані в період, поки сервіс недоступний", - повідомили у поліції.

Наразі можна скористатися альтернативними способами сплати:

- перейти за посиланням, що міститься в QR-коді, розміщеному на лицьовому боці постанови;
- скористатись чатботом в телеграм @ShtrafyPDRbot;
- внести кошти за допомогою електронних платіжних систем та сервісів, які функціонують відповідно до законодавства України;
- сплатити особисто в установах банків України або використати платіжні інструменти: на офіційному вебсайті МВС; в онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія"; у мобільному застосунку "Штрафи ПДР".

Поліція нагадала, що у разі сплати впродовж 10 днів 50 % від накладеного штрафу постанова вважається виконаною.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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