Каховське водосховище обміліло через дії окупантів: місцевим радять запасатись водою

В Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м, тож мешканцям сусідніх громад радять зробити триденні запаси води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Марганецького водоканалу.

Так, мешканцям Марганцю, Марганецької, Мирівської та Томаківської ОТГ радять зробити запаси води на випадок надзвичайної ситуації.

"На даний час ситуація з рівнем води у Каховському водосховищі дозволяє підприємству працювати у штатному режимі, але рекомендується утримувати 3-х добовий запас води у якості запобіжного заходу та не поширювати неперевірену інформацію", - йдеться у заяві.

Комунальники додали, що у випадку пошкодження окупантами системи централізованого водопостачання, буде застосовано розроблений план дій по забезпеченню населення водою.

Зараз рівень води в Каховському водосховищі становить 14,6 м при нормі 16 м. Це сталося через пошкодження окупантами запірних шандорів Каховської ГЕС.

