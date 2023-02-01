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Каховське водосховище обміліло через дії окупантів: місцевим радять запасатись водою
10:08 01.02.2023 |
В Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м, тож мешканцям сусідніх громад радять зробити триденні запаси води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Марганецького водоканалу.
Так, мешканцям Марганцю, Марганецької, Мирівської та Томаківської ОТГ радять зробити запаси води на випадок надзвичайної ситуації.
"На даний час ситуація з рівнем води у Каховському водосховищі дозволяє підприємству працювати у штатному режимі, але рекомендується утримувати 3-х добовий запас води у якості запобіжного заходу та не поширювати неперевірену інформацію", - йдеться у заяві.
Комунальники додали, що у випадку пошкодження окупантами системи централізованого водопостачання, буде застосовано розроблений план дій по забезпеченню населення водою.
Зараз рівень води в Каховському водосховищі становить 14,6 м при нормі 16 м. Це сталося через пошкодження окупантами запірних шандорів Каховської ГЕС.
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