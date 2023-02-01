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Київ відновлює будівництво пішохідного мосту на Оболоні. Гроші дав Париж — фото
18:39 31.01.2023 |
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів, яке триває з 2020 року коштом меценатів.
"Гроші з міського бюджету не залучаємо. Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об'єкта", - написав Кличко у соцмережах.
На початок 2023 року вже встановлено три опори мосту. За кошти Метрополії Великого Парижа завершать встановлення четвертої опори моста, закуплять та встановлять допоміжні та частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.
За проєктом міст має чотири опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідної зони - 4 м, довжина - 164 м.
Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення.
Новий міст не заважатиме проходу маломірних суден у затоку Оболонь.
"Оболонський острів облаштуємо як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори та фауни", - пообіцяв Кличко.
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