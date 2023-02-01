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АНАЛІТИКА

Київ відновлює будівництво пішохідного мосту на Оболоні. Гроші дав Париж — фото

18:39 31.01.2023 |

Україна

Київ відновлює будівництво пішохідного мосту на Оболоні. Гроші дав Париж — фото

 

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів, яке триває з 2020 року коштом меценатів.

"Гроші з міського бюджету не залучаємо. Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об'єкта", - написав Кличко у соцмережах.

Київ відновлює будівництво пішохідного мосту на Оболоні. Гроші дав Париж — фото

 

На початок 2023 року вже встановлено три опори мосту. За кошти Метрополії Великого Парижа завершать встановлення четвертої опори моста, закуплять та встановлять допоміжні та частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.

Київ відновлює будівництво пішохідного мосту на Оболоні. Гроші дав Париж — фото

 

За проєктом міст має чотири опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідної зони - 4 м, довжина - 164 м.

Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення.

Київ відновлює будівництво пішохідного мосту на Оболоні. Гроші дав Париж — фото

 

Новий міст не заважатиме проходу маломірних суден у затоку Оболонь.

"Оболонський острів облаштуємо як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори та фауни", - пообіцяв Кличко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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