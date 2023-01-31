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АНАЛІТИКА

Київ отримав перші 12 пересувних котелень

21:37 30.01.2023 |

Україна

Київ отримав перші 12 пересувних котелень

 

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" отримало 12 пересувних мобільних котелень, придбаних за кошти столичного бюджету.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив після перевірки роботи однієї із модульних пересувних котелень, яку під'єднали до теплопункту однієї зі столичних шкіл, пише пресслужба КМДА.

"У процесі виробництва ще понад 10 таких котелень для столиці. Ми першими в Україні впроваджуємо в роботу мобільні модульні котельні. Ці котельні, у випадку відсутності теплопостачання, можна оперативно розмістити в закладах соціальної сфери - лікарнях, школах, дитсадках. На сьогодні вузлами приєднання альтернативних теплоджерел оснастили вже 50 шкіл та 20 медзакладів міста", - розповів мер столиці.

За його словами, мобільну котельню можна доставити на причепі та підключити за кілька годин, під'єднавши до центрального теплопункту закладу. Така модульна котельня здатна безперервно постачати тепло протягом тижня у разі тривалої відсутності централізованого теплопостачання.

Кличко розповів, що пересувні котельні можна експлуатувати навіть при температури мінус 30 градусів, а їхня дозаправка здійснюється автоматично.

Він додав, що виготовляють такі котельні в Україні, а їхня вартість вдвічі дешевша, ніж в Європі.

Київ отримав перші 12 пересувних котелень

 

Як повідомлялося, на початку жовтня минулого року "Київтеплоенерго" змогло визначити переможця у тендерах на постачання лише 12 котелень за 59 млн грн, хоча планувало закупити 55 транспортабельних котелень очікуваною вартістю 331 млн грн.

Через це "Київтеплоенерго" оголосило повторний тендер на закупівлю дизельних транспортабельних котелень очікуваною вартістю 271,77 млн грн. На ньому планувалося закупити 35 транспортабельних дизельних котельних встановленою тепловою потужністю 0,6 МВт, виготовлених не раніше 2022 року. Однак вдалося знайти постачальника лише на 11 котелень за 53,84 млн грн.

Всі замовлені котельні купили у київського ТОВ "Укренергопром", власником якого вказаний Юрій Герасименко.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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