В Україні з'являться нові автомобільні номери, МВС затвердило зміни

В Україні власники зареєстрованих автомобілів отримуватимуть нові номери. Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на наказ МВС.

Відповідно до документа, номерні знаки автомобілів, які оформляють онлайн або ж через додаток "Дія", замість перших двох літер, які позначаються регіон, використовуватимуть такі позначення:

* "ED", "DC" - отримуватимуть автомобілі, які були оформлені із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;

* "DI", "PD" - отримуватимуть автомобілі, які були оформлені через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема із використанням мобільного додатка порталу "Дія".