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В Україні почали розробляти мережу аеродромів, вона може бути універсальною, - Ігнат
18:31 27.01.2023 |
В Україні вже почали розробляти аеродромну мережу. При цьому аеродроми можуть бути універсальними, тобто використовуватися цивільними та військовими літаками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.
Він зазначив, що Україні потрібно розробити та побудувати аеродромну мережу перед тим, як перейти на сучасну військову авіацію, зокрема винищувачі. За його словами, відповідна робота вже розпочалася.
"Крім того, потрібно готувати аеродромну інфраструктуру для того, щоб пілоти могли сідати безпечно на злітно-посадкові смуги. У цьому питанні вже робота ведеться в різних регіонах України. Підключено, зокрема, і Міністерство оборони, і Міністерство інфраструктури та інші профільні відомства для того, щоб допомогти нам зробити аеродромну мережу", - заявив речник.
За словами Ігната, у майбутньому військові аеродроми можуть стати місцями спільного базування для цивільної та бойової авіації.
"Така практика вже у світі є. Це могло б стати ще одним поштовхом України до цивілізованого світу. Українці могли б почати перельоти всередині країни", - додав речник Повітряних сил.
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