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Українці за рік зменшили використання пластикових пакетів на 40-90% – Мінекономіки

09:25 26.01.2023 |

Україна

 

За рік дії рішення уряду щодо встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети українці зменшили їх використання на 40-90% та більш ніж вдвічі збільшили споживання біорозкладних.

Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін за результатами аналізу інформації, наданої Асоціацією ритейлерів України.

"Рішення уряду, яким було встановлено мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, за рік дало суттєвий результат - українці скоротили придбання таких пакетів від 40% до 90% залежно від їх видів.

І все частіше використовують біорозкладні, які не забруднюють навколишнє середовище. Зокрема, в деяких мережах супермаркетів продажі біорозкладних пакетів у 2022 році зросли в 13-15 разів", - розповів Кудін.

За його словами, зменшення обсягів продажу пластикових пакетів відбулось в умовах зростання цін їх закупівлі, що сприяло створенню необхідних економічних гарантій виробникам пластикових пакетів.

А також - простимулювало цих виробників до модернізації виробничих і технологічних процесів та розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, і в кінцевому результаті призвело до зростання їх продажу.

Мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів були запроваджені з 1 лютого 2022 року з метою зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів та обмеження їх розповсюдження.

А також- для створення умов для покращення стану екологічної безпеки внаслідок поступового зменшення обсягів відходів у вигляді використаних пластикових пакетів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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