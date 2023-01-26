Фінансові новини
- |
- 26.01.23
- |
- 13:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Збитки довкіллю через війну перевищили 1,7 трильйона – Держекоінспекція
09:18 26.01.2023 |
За 11 місяців війни російська агресія завдала збитків довкіллю України на суму понад 1 трильйон 743 мільрди гривень.
Про це заявили в Держекоінспекції.
Зазначається, що такі цифри розраховані відповідно до методик, які визначають розмір шкоди, завданої по земельним, водним ресурсам та атмосферному повітрі.
Загальна сума збитків забруднення ґрунтів та засмічення земель становить понад 688 мільярдів гривень.
За забруднення атмосферного повітря загальна сума збитків - 998 мільярдів гривень. А за забруднення , засмічення водних ресурсів розрахована шкода понад 56 мільйонів гривень.
При цьому територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції з 24 лютого по 24 січня повномасштабного вторгнення зафіксували та розрахували кількісний показник шкоди, завданої окупантами:
* 280 904 м2 - грунтів забруднено небезпечними речовинами,
* 12 277 512 м2 - земель засмічено залишками знищених об'єктів та боєприпасів,
* 686 816 т - нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами,
* 33 132 га - лісів та інших насаджень випалено ракетами та снарядами, деякі з них можливо відновлюватимуться протягом десятка років, і це за найоптимістичніших розрахунків, решта - втрачені назавжди;
* 1 063 947 м2 - об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури, знищено, їх залишки спричинили шкоду довкіллю.
* 1597 т - маса забруднюючих речовин, що потрапили у водні об'єкти;
* 2 903 513 кг - маса сторонніх предметів, матеріалів, відходів та/або інших речовин, які потрапили у водні об'єкти;
* 410 150 000,000 м3 - обсяг забраної/використаної води самовільном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: кулуарна дискусія про західні літаки для України вже почалася
ТОП-НОВИНИ
|Росіяни випустили у бік Києва 15 ракет: сили ППО збили всі цілі
|ЗСУ вночі збили всі запущені ворогом дрони-камікадзе: названа кількість
|Венеціанська комісія відмовилася від участі у відборі суддів КС до виконання двох рекомендацій щодо закону про його реформу
|США передають Україні 31 танк M1 Abrams
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кількість користувачів «Дії» збільшилася до 18,6 млн
|Українці через «Дію» зареєстрували вже 250 тисяч ФОПів
|Українці за рік зменшили використання пластикових пакетів на 40-90% – Мінекономіки
|Збитки довкіллю через війну перевищили 1,7 трильйона – Держекоінспекція
|Епіфаній зустрівся з Папою Римським і звернувся до нього із пропозицією
|Французька Neo-Eco розпочала демонтаж будівель у Гостомелі та готує до показу концепцію відновлення
Бізнес
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»
|США планують створити «документи у смартфоні», взявши за основу українську «Дію»
|Євросоюз побудує перший у світі автомобілевоз із жорсткими вітрилами
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX