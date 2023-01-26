Збитки довкіллю через війну перевищили 1,7 трильйона – Держекоінспекція

За 11 місяців війни російська агресія завдала збитків довкіллю України на суму понад 1 трильйон 743 мільрди гривень.

Про це заявили в Держекоінспекції.

Зазначається, що такі цифри розраховані відповідно до методик, які визначають розмір шкоди, завданої по земельним, водним ресурсам та атмосферному повітрі.

Загальна сума збитків забруднення ґрунтів та засмічення земель становить понад 688 мільярдів гривень.

За забруднення атмосферного повітря загальна сума збитків - 998 мільярдів гривень. А за забруднення , засмічення водних ресурсів розрахована шкода понад 56 мільйонів гривень.

При цьому територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції з 24 лютого по 24 січня повномасштабного вторгнення зафіксували та розрахували кількісний показник шкоди, завданої окупантами:

* 280 904 м2 - грунтів забруднено небезпечними речовинами,

* 12 277 512 м2 - земель засмічено залишками знищених об'єктів та боєприпасів,

* 686 816 т - нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами,

* 33 132 га - лісів та інших насаджень випалено ракетами та снарядами, деякі з них можливо відновлюватимуться протягом десятка років, і це за найоптимістичніших розрахунків, решта - втрачені назавжди;

* 1 063 947 м2 - об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури, знищено, їх залишки спричинили шкоду довкіллю.

* 1597 т - маса забруднюючих речовин, що потрапили у водні об'єкти;

* 2 903 513 кг - маса сторонніх предметів, матеріалів, відходів та/або інших речовин, які потрапили у водні об'єкти;

* 410 150 000,000 м3 - обсяг забраної/використаної води самовільном.