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АНАЛІТИКА

Подати заяву на отримання допомоги для сімей з дітьми можна буде через «Дію»

11:52 24.01.2023 |

Україна

 

У "Дії" запускають бета-тестування послуги, яка передбачає подачу заяви на отримання державної допомоги для сімей з дітьми.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

"Створили нову зручну послугу для окремих сімей з дітьми - подати заяву на допомогу можна буде на порталі "Дія". Зараз набираємо тестувальників, щоб перевірити та, за потреби, вдосконалити сервіс", - йдеться у повідомленні.

Хто може долучитися до тестування:

* батьки, які усиновили дитину;
* українці, які доглядають за хворою дитиною;
* люди з інвалідністю з дитинства та батьки дітей з інвалідністю;
* одинокі матері чи батьки, які не перебувають у шлюбі.

Також для подачи заяви знадобиться електронний підпис: КЕП чи Дія.Підпис.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.

Послуги створено Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики у співпраці з проєктом "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні", що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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