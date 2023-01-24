Фінансові новини
- |
- 24.01.23
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Подати заяву на отримання допомоги для сімей з дітьми можна буде через «Дію»
11:52 24.01.2023 |
У "Дії" запускають бета-тестування послуги, яка передбачає подачу заяви на отримання державної допомоги для сімей з дітьми.
Про це повідомляє пресслужба порталу.
"Створили нову зручну послугу для окремих сімей з дітьми - подати заяву на допомогу можна буде на порталі "Дія". Зараз набираємо тестувальників, щоб перевірити та, за потреби, вдосконалити сервіс", - йдеться у повідомленні.
Хто може долучитися до тестування:
* батьки, які усиновили дитину;
* українці, які доглядають за хворою дитиною;
* люди з інвалідністю з дитинства та батьки дітей з інвалідністю;
* одинокі матері чи батьки, які не перебувають у шлюбі.
Також для подачи заяви знадобиться електронний підпис: КЕП чи Дія.Підпис.
Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.
Послуги створено Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики у співпраці з проєктом "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні", що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Симоненко звільнився з ОГПУ після відпочинку в Іспанії
|Зеленський підписав указ про звільнення Тимошенка
|«Поясню на яйцях». Чи потрібна Зеленському відставка Шмигаля та Резнікова
|$10 млн за перемогу над Газпромом. Кейс Коболєва не здивував бізнес: як працює світ премій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Подати заяву на отримання допомоги для сімей з дітьми можна буде через «Дію»
|Дві українські пам'ятні монети увійшли до десятки найкращих монет світу
|Українцям пояснили, як діяти у випадку звільнення сімейного лікаря
|Росіяни замінували майже 900 тисяч гектарів на звільнених територіях півдня
|Більшість українців підтримують дерусифікацію
|Допомога українським авіадиспетчерам: ЄС запустив Аеронавігаційний фонд солідарності
Бізнес
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією