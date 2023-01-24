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АНАЛІТИКА

Дві українські пам'ятні монети увійшли до десятки найкращих монет світу

16:44 23.01.2023 |

Україна

 

Дві українські пам'ятні монети увійшли до списку десяти найкращих монет світу за підсумками міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та перемогли у номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року". Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Монета з нейзильберу номіналом у 5 грн "До 30-річчя Незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою 24 серпня 1991 року історичного документа - Акту проголошення незалежності України.

Дві українські пам&apos;ятні монети увійшли до десятки найкращих монет світу

 

Срібна монета номіналом у 10 грн "25 років Конституції України" перемогла у номінації "Найкраща монета про сучасну подію". Вона присвячена 25-річчю ухвалення Конституції України, що є головним джерелом національного права та одним із якорів української ідентичності.

Дві українські пам&apos;ятні монети увійшли до десятки найкращих монет світу

 

У номінації "Монета, що найбільш надихає" цього міжнародного конкурсу перемогу вже здобували дві українські монети: у 2021 році - пам'ятна монета з нейзильберу "Передова", у 2001 році - срібна пам'ятна монета "Різдво Христове". У 2017 році до фіналу конкурсу увійшла монета з нейзильберу "Євромайдан" - у номінації "Найхудожніша монета року".

Міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся в 40-е. Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 2300 монет із 40 країн світу, випущених у 2021 році. На першому етапі було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній із 10 номінацій), до яких увійшли сім українських пам'ятних монет.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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