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Українцям пояснили, як діяти у випадку звільнення сімейного лікаря
15:55 23.01.2023 |
У тому випадку, якщо сімейний лікар прийняв рішення про звільнення всі заключені з ним декларації пацієнтів - анулюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної служби здоров'я України.
В Україні кожен лікар сімейної медицини може заключити декларацію з 2000 пацієнтів. Однак він не зобов'язаний кожному з них особисто повідомляти про своє звільнення.
При цьому заклад у якому він працює повинен повідомити про це завчасно:
* розмістити оголошення про звільнення лікаря в доступному місці;
* опублікувати відповідне повідомлення на своєму сайті або сторінках у соціальних мережах;
* обдзвонити пацієнтів чи повідомити їм про зміни іншим способом.
Також у разі його звільнення договір з пацієнтами розривається автоматично. Медичний заклад не має права продовжувати договір, пацієнту необхідно самостійно обрати нового лікаря.
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