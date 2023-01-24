Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українцям пояснили, як діяти у випадку звільнення сімейного лікаря

15:55 23.01.2023 |

Україна

 

У тому випадку, якщо сімейний лікар прийняв рішення про звільнення всі заключені з ним декларації пацієнтів - анулюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної служби здоров'я України.

В Україні кожен лікар сімейної медицини може заключити декларацію з 2000 пацієнтів. Однак він не зобов'язаний кожному з них особисто повідомляти про своє звільнення.

При цьому заклад у якому він працює повинен повідомити про це завчасно:

* розмістити оголошення про звільнення лікаря в доступному місці;
* опублікувати відповідне повідомлення на своєму сайті або сторінках у соціальних мережах;
* обдзвонити пацієнтів чи повідомити їм про зміни іншим способом.

Також у разі його звільнення договір з пацієнтами розривається автоматично. Медичний заклад не має права продовжувати договір, пацієнту необхідно самостійно обрати нового лікаря.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0366
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7661  0,12 0,31 40,5929  0,03 0,09
EUR 42,3221  0,06 0,14 43,4989  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес