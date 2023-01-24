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Росіяни замінували майже 900 тисяч гектарів на звільнених територіях півдня
15:47 23.01.2023 |
Російські окупанти активно мінували тимчасово захоплені території. Так, лише у звільнених частинах Херсонської та Миколаївської областей заміновані майже 900 тисяч гектарів землі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського.
"Загарбники встигли замінувати близько 680 тисяч гектарів на звільненій минулого року частині Херсонської області. Це лише за приблизними підрахунками. Ще 200 тисяч гектарів - заміновані ділянки Миколаївщини", - сказав він.
Тарнавський підкресли, що після деокупації територій, українські фахівці одразу починають їхнє зачищення від вибухівки.
"Фахівці Сил оборони на таврійському напрямку щодня виходять на полювання за смертоносним спадком агресора. Вони щомиті ризикують життям, щоб знову зробити безпечними звільнені території України. Цим ми кардинально відрізняємось від ворога", - додав він.
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