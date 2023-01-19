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У Києві збільшили кількість генераторів для бюветів
12:35 19.01.2023 |
У Києві збільшили кількість джерел альтернативного живлення, що за необхідності під'єднають до бюветних комплексів у разі тривалої відсутності електроенергії. Зараз уже 137 бюветів можуть бути під'єднані до генераторів.
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
"Ми пам'ятаємо 31 жовтня, коли, у результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури, були знеструмлені деякі водопровідні насосні станції. Бювети стали тимчасовим джерелом води для містян, поки роботу системи не було відновлено", - сказав Петро Пантелеєв.
Він нагадав, що у столиці загалом працює понад 170 бюветних комплексів, роботою яких опікується спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд".
На сайті підприємства розміщена мапа бюветів. На карті бювети позначені різними кольорами, зокрема, фіолетовим - ті комплекси, що мають можливість підключення до генератора.
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