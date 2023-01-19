В Україні немає нових штамів COVID. Він не циркулює, - Ляшко

Медики не фіксують на території України нових штамів COVID. Окрім цього значно знизилась кількість госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі національного телемарафону.

"В Україні сьогодні нових видів штамів коронавірусу не зафіксовано. Він у нас вже не циркулює", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що станом на 18 січня в Україні кількість госпіталізованих в лікарнях коливається в середньому на рівні 3500. Це ті хворі які одночасно перебувають в лікарні.

"З них невелика кількість на кисневій терапії", - підкреслив він.