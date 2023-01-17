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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив пересилати закордонні паспорти у міжнародних поштових відправленнях

18:04 17.01.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів дозволив пересилання у міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Внесено зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку. Дозволено пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну", - написав Мельничук.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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