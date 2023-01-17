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АНАЛІТИКА

Шахраї під виглядом іноземних партнерів пропонують отримати неіснуючі види допомоги, – Мінсоцполітики

10:01 17.01.2023 |

Україна

 

Шахраї під виглядом іноземних партнерів пропонують отримати неіснуючі види допомоги. Для отримання допомоги вони пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

* довіряти тільки офіційним ресурсам (наприклад, офіційному сайту Мінсоцполітики та платформи "єДопомога" );
* не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,
* у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті - негайно заблокувати платіжну картку,
* дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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