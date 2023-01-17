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Боєприпасами в Україні за 10 міс. війни засмічено 11 млн кв. м - Держекоінспекція

13:14 16.01.2023 |

Україна

Боєприпасами в Україні за 10 міс. війни засмічено 11 млн кв. м - Держекоінспекція

 

Повномасштабне російське військове вторгнення за десять місяців призвело до засмічення 11,08 млн кв. м українських земель залишками знищених об'єктів та боєприпасів, а 280,13 тис. кв. м ґрунтів забруднено небезпечними речовинами, повідомила Державна екологічна інспекція України (ДЕІ).

"24 лютого змінило життя кожного українця на "до" та "після". Крім економічних, інфраструктурних, гуманітарних та соціальних катастроф, спеціалісти Державної екологічної інспекції розрахували масштабні екологічні зміни, які вкрай негативно впливають на навколишнє природне середовище не лише України, але цілої Європи загалом", - написало відомство у телеграм-каналі у понеділок.

Окрім того, російська агресія за десять місяців війни призвела до згоряння 686,1 тис. тонн нафтопродуктів під час обстрілів, що призвело до забруднення атмосферного повітря небезпечними речовинами.

"59,15 тис. га лісів та інших насаджень випалені ракетами та снарядами, деякі з них відновлюватимуться протягом десятка років, і це за найоптимістичніших розрахунків, решта - втрачені назавжди. 979,1 тис. кв. м об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури, знищено, їх залишки спричинили шкоду довкіллю", - констатувало відомство.

ДЕІ уточнила, що до водних об'єктів України за час війни потрапили 1,57 тис. тонн забруднювальних речовин, 932,6 тис. тонн сторонніх предметів, матеріалів та відходів. Окрім того, росіяни самовільно забрали та використали 410,15 млн куб. м води переважно через Північно-Кримський канал.

Як повідомлялося з посиланням на дані ДЕІ, російське вторгнення до 30 листопада 2022 року завдало збитків ґрунтам країни на загальну суму 448,9 млрд грн. Унаслідок російської збройної агресії 809,97 тис. га ґрунтів країни засмічені відходами, залишками боєприпасів та знищеної техніки, а 29,18 тис. га забруднені шкідливими речовинами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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